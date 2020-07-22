Названа причина закрытия российской РЛС в Казахстане

Правительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

Командующий Космическими войсками России Александр Головко прокомментировал закрытие российской РЛС в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, России экономически невыгодно содержать в Казахстане радиолокационную станцию "Балхаш", входящую в систему предупреждения о ракетном нападении.

Он напомнил, что станцию поставили на боевое дежурство в 1964 году. По его словам, сейчас уже не выпускают деталей, необходимых для содержания станции, поэтому ее закрыли.

Накануне Госдума прекратила действие договора с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. В состав узла входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал не нужен после введения в строй четырех новых станций РЛС в России. В частности, узел заменила станция "Воронеж-М" под Орском.

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