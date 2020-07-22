В Алматы суд оштрафовал певца Кентала за ношение полицейской формы

Адвокат Кенжебулатова Мурат Амитов заявил, что это постановление будет обжаловано.

Административный суд в Алматы постановил оштрафовать певца и актера Талгата Кенжебулатова, который выступает под псевдонимом Кентал, за незаконное ношение полицейской формы, передает zakon.kz.

13 июля казахстанского певца и актера Талгата Кенжебулатова, выступающего под псевдонимом Кентал, задержали полицейские и составили протокол за видео четырехлетней давности. В нем он в полицейской форме говорит:

Привет всем, друзья, у кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье, кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем.

На него завели дело по статье "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования".

Сегодня, 22 июля, в административном суде Алматы прошло заседание в онлайн-формате.

Судья, которая провела первые два процесса, к сожалению заболела, желаю скорейшего выздоровления и надеюсь,что нынешний судья будет таким же объективным и справедливым, - написал Кенжебулатов на своей странице в Facebook.

Кенжебулатова обвиняют в том, что он снял вайн, надев форму полиции и выложил его 23 июня в День казахстанской полиции.

В данном видеоролике нет никакого юмора. (...) Там нет никакого поздравления, юмора, - сказал сотрудник полиции Койлыбаев.

Он также отметил, что Кентал выложил видео "в такое трудное время для народа Казахстана".

13 июля я был незаконно задержан вооруженным спецназом. Меня доставили в здание ДВД и моего адвоката не впускали, продержали около пяти часов незаконно. На меня оказывали психологическое давление, в мой адрес поступали угрозы, что меня сотрудники дорожной полиции будут ловить. Это был игровой реквизит для фильма "Унесенные рейсом". Этот вайн я снял в 2016 году. Костюм мне был выдан костюмерами телеканала "Хабар", так как фильм снимали для телеканала "Хабар", - рассказал певец.

Адвокаты пригласили свидетелей. Это были Сергазы Токтарбек, юморист, выступающий под псевдонимом Sekavines, актриса Гульнара Сильбаева, актер Саят Исембаев и актриса Асель Садвакасова.

Среди вопросов, которые им задали, был вопрос, привлекали ли их к ответственности за ношение формы для съемок. Они ответили, что нет.

Тем не менее, судья признал Кентала виновным в незаконном ношении полицейской формы и наложил на него штраф в размере 5 МРП (13 890 тенге - ред.) с конфискацией одежды, в которой он снимался в ролике.

Адвокат Кенжебулатова Мурат Амитов заявил, что это постановление будет обжаловано.

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