Глава Минздрава прокомментировал разделение статистики симптомных и бессимптомных

Также он рассказал насколько точны прогнозы от разных экспертов.

Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал в эфире телеканала "Хабар" про ведение статистики и зачем ранее разделяли симптомных и бессимптомных, передает zakon.kz.

- Вы сказали, что в официальную статистику входят случаи, который подтверждены тестами. У нас, к сожалению, не случилось доступного, массового тестирования симптомных и контактных. Априори получается, реальное количество заболевших может быть выше - насколько существенно?

- Сейчас достоверно сказать конкретное количество случаев - это прогнозы. Они звучат от разных экспертов. Мы можем по факту подтвердить только выявленные случаи. Есть случаи, когда лечатся на дому, конечно. Но, в целом мы видим, что любые сложные случаи, так или иначе, пациент все равно обратится либо в поликлинику либо в стационар для получения лечения. Легкие, или, скажем так, бессимптомные случаи, они, в принципе, протекают без каких-то явных признаков, а там где более или менее осложнения, требуется медицинское вмешательство. Эти случаи, фактически все, попали в статистику. Так или иначе, либо они вошли в категорию "коронавируса", либо они зачислены как пневмония.

- Вы говорили, что 70-80% болеют бессимптомно, то есть, возможно они не обращаются к врачам...

- Сейчас мы эти подходы тоже изучаем. Очень важно понимать, что симптомные или бессимптомные пациенты они заразные, так или иначе. На это надо обратить внимание. Наши граждане, хоть и не имеют симптомов, то остаются заразными.

- Но тем не менее не попадают в статистику по КВИ. И вот совсем не понятен резон в свое время разделить их в статистике.

- Мы ведем эти данные. Это больше нужно для медицинского анализа, чтобы понимать сколько пациентов требует конкретного медикоментозного вмешательства. То есть, лечение на уровне поликлиник, либо на уровне стационаров. Оценку готовности системы мы все равно ведем, но в целом, и симптомные, и бессимптомные должны быть в разряде заболевших, и они несут потенциально опасность для населения.

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