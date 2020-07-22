Министр здравоохранения объяснил причины низкой смертности от КВИ

Основной причиной он назвал ранний и жесткий карантин.

Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, почему в Казахстане смертность от коронавируса в 20 раз ниже чем в Великобритании, передает zakon.kz.

Ведущий отметил, что в Казахстане очень низкая смертность, по сравнению с другими странами.

- То есть в настоящий момент у нас 585 летальных случаев (КВИ). От пневмонии у нас 3 327 (смертей) с начала года. И вот если посмотреть на статистику ВОЗ, в Великобритании смертность на 1 млн человек - 665 человек, в Испании - 608, в Швеции - 588, в России - 86, а в Казахстане - 31. То есть, у нас смертность от КВИ более чем в 20 раз меньше, чем в Великобритании. Многие задаются вопросом, почему у нас такая низкая смертность.

- Здесь много факторов, в том числе доступность медицинской помощи. Были моменты, когда у нас были перебои и стационары были переполнены. Но в целом, наши граждане получали эту помощь. Если мы видим другие страны, то там и в коридорах люди лежали.

- С учетом того, что наше здравоохранение не выделяется по своему качеству, как минимум в среднем по СНГ, то можно предположить, что у нас смертность должна быть как минимум не ниже чем в странах...

- Это можно легко просмотреть, понимая общую статистику смертности вообще в Казахстане, и в целом, динамика не разится. Если бы мы видели изменения массовых показателей в целом по летальности было... Мы заметили только сдвиг в области пневмонии. Все остальные показатели - стабильны, по сравнению с предыдущими годами. То есть у нас достоверное увеличение шло в разряде пневмонии. С другой стороны, допустим, показатели смертности от ДТП уменьшились. Поэтому, в целом мы видели достоверное увеличение летальных случаев именно в этом сегменте пневмонии.

- Тогда чем объясняется, что у нас в разы, в десятки раз смертность меньше чем в развитых странах?

- У нас был первый карантин, который был сделан на ранних этапах, вовремя. Мы реально сократили эту геометрическую прогрессию и распространение. Соответственно, карантин дает сдерживающий эффект. Мы увидели резкое снижение. Несмотря на то, что люди заболели, но они получали помощь. У нас летальность возникла после выхода из карантина. Когда система здравоохранения испытывала нехватку больничных мест, аппаратов ИВЛ. До этого момента наши медорганизации справлялись. Доступна была помощь и доступны были ИВЛ. Количество зараженных и количество обратившихся в стационары у нас соответствовала.

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