Граждане активно восприняли выход из карантина - Цой о причинах роста эпидемии

Также он отметил спад настораживающего эффекта в информационном поле.

Фото : кадр из прямой трансляции

Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал взрывной рост случаев заражения КВИ в стране, передает zakon.kz. В информационном поле мы получили эффект, что, мол, нас миновал КВИ. В целом население расслабилось после длительных карантинных мер. Тем более хорошая погода, весенне-летний период, то есть активно все наши граждане восприняли выход из карантина. В информационном поле практически не было настораживающего эффекта, что этот вирус будет долго, будет присутствовать до конца года и следующий год. Что он контагиозный. Потенциальная опасность прошла, пик миновал, но дальше все будет зависеть от нас, от социального дистанцирования. Этот элемент очень важен. Маски перестали носить - простые вещи, хотя это должно быть неотъемлемой частью жизненного этикета. В принципе, общее послабление, очень большая активность в этот период времени, общение - люди соскучились друг по другу. Это и вызвало быстрое перемещение вируса, перезаражение наших граждан. Еще один момент, те граждане, которые находились в карантине, возможно, болели симптомно или бессимптомно, они вышли на улицы. Социализация, то есть эффект этот повлиял, - сказал Цой в прямом эфире на телеканале "Хабар".

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