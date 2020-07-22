Глава Минздрава оценил ситуацию с тестированием на КВИ в Казахстане

Он пообещал создать 4000 тысяч мобильных бригад, выезжающих при симптоматике коронавируса.

Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал про тестирование на КВИ в стране, передает zakon.kz.

Тестированием мы должны охватить максимальное количество людей, чтобы понимать реальную картину. Надо сказать, что Казахстан входит в число лидеров по охвату тестирования населения. Мы в ключевом топе стран, которые по охвату тестирования лидируют. Акцент на начальном этапе другие страны начали тестировать профилактически, скринингово. У нас в первую очередь, так как мощности постоянно наращивались, нужно было тестировать симптомных пациентов, чтобы понять, кого в первую очередь лечить, неотложно оказать помощь. Сейчас это делается. Эти граждане, которые имеют симптоматику, они получают бесплатно это тестирование, - сказал Цой в прямом эфире телеканала "Хабар".

Также он прокомментировал слова ведущего, который отметил, что с трудом смог получить возможность пройти тест.

- Возьмем город Нур-Султан. 10 лабораторий тестирования на миллион человек. Понятно, что это узкое горлышко. Мы что сделали: расширили возможность, создали мобильные бригады на уровне первичного звена, именно поликлиник, которые состоят из врача и медсестры. При симптоматике при вызове на дом эта группа приезжает, осматривает, дает рекомендации, они в соответствующих защитных костюмах сразу же берут анализы и тестируют.

- Это будет в будущем?

- Это сейчас уже запущены мобильные бригады, они, может быть, не везде полностью...

- Пока не слышал.

- Нет, у нас в городе уже спокойно ездят. Их уже на сегодняшний день 2962 мобильные группы по республике созданы. Мы таргетируем, что порядка 4 000 тысяч будет. На пять терапевтических участков создается одна мобильная группа, чтобы она выезжала на четвертый уровень вызова. Фактически, из того количества, которое было, мы по каждому городу по 300-500 бригад открыли, получается, что они количество точек тестирования увеличили. Плюс, машина скорой помощи, которые выезжает на такие вызовы. Мы сейчас сделали отдельный тариф - для граждан это бесплатно. Но если есть симптоматика (температура, кашель и остальное), то эти анализы делаются для них бесплатно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!