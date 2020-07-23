Министр здравоохранения Казахстана поведал о подготовке к осеннему сезону
Минздрав наращивает кадры и готовит койки.
Фото : кадр из прямой трансляции23 июля 2020, 00:29
Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой дал оценку подготовке к осеннему периоду при пандемии коронавируса, передает zakon.kz.
Весь мир готовится к новому сезону. У нас обычно осенне-зимний период захватывает сезонный подъем заболевания ОРВИ и гриппом, поэтому это будет наслаиваться. Мы к этому тоже готовимся. Сейчас планируется сезонная вакцинация от гриппа, которая у нас ежегодно проводится. Мы подготавливаем койки, резервные мощности, накапливаем лекарственные средства на складах как единого дистрибьютора так и на местах в региона, - сказал глава Минздрава в прямом эфире на телеканале "Хабар".
Цой отметил, что Минздрав готовится к любым нагрузкам.
Если посмотреть последнюю динамику, показатель количества от одного источника, или число R, на 21 июля это значение составило 0,98. А 4 июля 1,05, то есть чем ниже, тем меньше количество заразившихся от одного источника (сколько один человек заразил других людей, - отметил ведущий). Это очень важно. Хороший индикатор, который мы замеряем - если до введения карантина число госпитализированных приближалось к 4 тыс. то сегодня оно составляет 2 тыс. Почти в два раза уменьшилось. Хотя, конечно, мы готовимся к любым пиковым нагрузкам. Систему здравоохранения разворачиваем дополнительно. То есть у нас сейчас почти 60% коек, на уровне инфекционных больниц и стационаров, заполнены. Наши медицинские работники сейчас вздохнули. Потому что, тот наплыв на скорую помощь и стационары уменьшился. Несмотря на это мы разворачиваем дополнительные койки, - заявил он.
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