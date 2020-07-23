Цой рассказал о причинах возникновения дефицита лекарств
Также он перечислил методы решения проблемы.
Фото : Pixabay23 июля 2020, 00:49
Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой перечислил причины дефицита лекарств в Казахстане, передает zakon.kz.
Здесь есть несколько моментов. Когда была перегруженность коечного фонда, доступность госпитализации была снижена, наши граждане начали активно начали искать помощь, то есть самостоятельно назначать (лекарства). Появилось очень много в социальных сетях псевдо-рецептов, различных лоббирований некоторых компаний, когда прописывались конкретные бренды марки. Что там какой-то авторитетный доктор из какой-то страны назначил... И это все пересылалось по мессенджерам. Наши граждане начали активно лечится по ним, - рассказал Цой в прямом эфире на телеканале "Хабар".
Также он отметил логистические проблемы.
Второй момент - розничный рынок сам регулируется, и все аптеки являются коммерческими - МСБ. У нас существует порядка 10 крупных, основных, ключевых, оптовых поставщиков, которые закупают эти лекарства за рубежом либо у наших отечественных товаропроизводителей и поставляют в розничные сети аптек. Этот рост колоссально, несколько раз, превысил спрос на эти лекарства. Соответственно, эти компании, которые находились на рынке, оборотные средства этих компаний не позволили максимально быстро адаптироваться, чтобы закупить такой огромный объем, который в разы превышает их ежегодные поставки. Во вторых были закрыты границы. Нарушились привычные логистические схемы поставок этих препаратов. Стоимость и общая востребованность в мире выросла. Заводы начали перестраивать свои линии производства. Потому что объем, на который они ежегодно выходили, увеличился в разы. Соответственно встали очереди с оптовыми поставками. На этом этапе сформировался дефицит этих препаратов, - сказал министр.
Цой перечислил методы решения этой ситуации.
Проанализировав эту ситуацию, срочно вмешались. В первую очередь, сломали все барьеры, уменьшили порядок сертификации. Препараты начали заходить в течение суток. Разрешили завозить препараты в различных упаковках, чтобы максимально быстро найти препараты и завезти к нам. Давали разовое разрешение на ввоз препаратов. "Схлопнули" сроки до одного дня, чтобы препарат мог зайти на рынок. Это нормативно. Дополнительно мы увидели, что оптовым компаниям не хватает возможности и ресурсов, чтобы оперативно привезти оперативно. Мы более шести бортов направили в Россию, Индию... для того чтобы привезти в срочном порядке эти лекарства. Помимо этого регионы сейчас открыли стабилизационные фонды, то есть на уровне акиматов начали давать безвозмездные оборотные средства, чтобы эти компании могли купить и завезти препараты в данный регион, чтобы потом вернуть эти деньги. За счет этого мы простимулировали рынок. Сейчас мы видим, что ажиотаж, в целом, спал. Где то, конечно, есть. В отдельных местах мы видим, что есть нехватка, - заключил глава Минздрава.
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