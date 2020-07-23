Глава Минздрава рассказал про возможные ослабления карантина

Следует подождать как минимум две недели после окончания карантина, отметил министр.

Министр Здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, как и когда будут ослаблять ограничительные меры, передает zakon.kz.

Сейчас план мы разрабатываем. В ближайшее время озвучим новые подходы. Изучаем международный опыт. Подлюкчено много экспертов. Понятно, что сразу не будут послабления. Мы поэтапно это делать. Будем замерять действующую эпидситуацию. Будем смотреть адресно, по каждому регионну, как там развивается ситуация. Возможные какие-то интервенции, возможны локдауны выходного дня. Есть разные методы дистанциирования, ограничения на рабочих местах. Процент работающего дистанционного, либо в очном формате... то есть очень много различных методов есть, которые принимаются в мире, для того чтобы сдерживать, - заявил Цой в прямом эфире на телеканале "Хабар".

Также он ответил на вопрос ведущего об открытии детских садов и частных образовательных учреждений.

Ко второму числу (августа) когда подойдем, мы оценим ситуацию. Если у нас будет стабильная динамика по улучшению показателей, то мы, конечно будем рассматривать вопросы открытия. Если будет вспышка, либо неизвестные процессы резкого повышения заболеваемости и смертности, то будем предлагать правительству или госкомиссии продлевать. На данный момент мы видим, что ситуация стабилизировалась. Первый эффект от этого ограничительного режима мы увидим только на 3-4 неделю. Потому что 14 дней длится инкубационного периода. К середине августа мы увидим эффект от четырехнедельного карантина. Тогда можно будет делать какие-то корреляции к действиям. Первую четверть дети будут учиться в режиме дистанционного обучения, - сказал министр.

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