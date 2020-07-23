Ученые создали эффективную смесь антител против коронавируса

Эксперименты с "коктейлем" из антител показал, что эта смесь способна заменить вакцину от вируса.

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке смогли создать смесь из антител, которая может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статью в журнале Nature.

В материале указывается, что ученые исследовали 40 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, и на основании этих анализов они выделили 61 тип антител, способных бороться с COVID-19.

Из общего числа 19 антител показали максимальную эффективность в нейтрализации частиц вируса в легких пациентов.

Дальнейшие эксперименты с "коктейлем" из данных антител на хомяках показал, что эта смесь способна заменить вакцину от вируса.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

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