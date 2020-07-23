Диетолог назвала способ добиться подтянутого живота

Эксперт посоветовала систему дыхательных тренировок.

В качестве эффективного способа избавления от лишних килограммов все большую популярность приобретает бодифлекс, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказала диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.

Бодифлекс представляет собой систему дыхательных тренировок. Лишние килограммы уходят за счет сочетание дыхания с активным участием диафрагмы и статичных упражнений для разных групп мышц.

Специалист отметила, что упражнения, которые практикуются в бодифлексе сами по себе могут быть очень эффективны. Они способствуют укреплению мышц и стимулируют здоровый обмен веществ, но не сжигают жир.

Это нельзя считать борьбой с лишним жиром, когда вы сидите на диване и дышите. Но при постоянных дыхательных упражнениях все тело работает, организм в активном состоянии, идет нормализация обмена веществ, но не жиросжигание, — пояснила Скоромная.

Диетолог добавила, что этого не достаточно для того, чтобы начать сбрасывать лишний вес.

Скоромная подчеркнула, что для избавления от жира на животе необходимо правильно питаться и заниматься спортом.

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