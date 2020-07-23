1 646 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

Всего в стране выявлено 76 799 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 646 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 778 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 236 / 166

город Алматы - 216 / 103

город Шымкент - 36 / 20

Акмолинская область - 53 / 29

Актюбинская область - 39 / 17

Алматинская область - 69 / 32

Атырауская область - 138 / 97

Восточно-Казахстанская область - 210 / 91

Жамбылская область - 48 / 23

Западно-Казахстанская область - 99 / 55

Карагандинская область - 140 / 53

Костанайская область - 52 / 25

Кызылординская область - 77 / 12

Мангистауская область - 47 / 15

Павлодарская область - 68 / 18

Северо-Казахстанская область - 99 / 7

Туркестанская область - 19 / 15

Всего в стране выявлено 76 799 заболевших.

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