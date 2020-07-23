Кто из работников оказался менее востребованным в период пандемии

Активно ищут IT-специалистов и кризис-менеджеров.

Официанты, грузчики и продавцы оказались самыми невостребованными в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "КТК", пандемия коронавируса существенно повлияла на весь рынок труда. И сейчас больше всего шансов хорошо устроиться у тех, кто может работать дистанционно. Активно ищут IT-специалистов и кризис-менеджеров. А вот представители сферы обслуживания никому не нужны. По официальным данным, за последнее время число вакансий возросло. Но вот оставшиеся без средств к существованию казахстанцы говорят, что все равно не могут найти работу.

Алматинка Олеся Шенец уже четвертый месяц сидит дома. Официанткой трудилась больше 10 лет, но заработка лишилась за считанные дни. Владельцы ресторана из-за коронавируса вдвое сократили штат. Женщина говорит, найти новый источник дохода в период пандемии – задача не из простых.

Весь персонал полностью, всех заведений, начиная от обслуживающего персонала: повара, официанты и все остальные, заканчивая ивент-агентствами, операторы, танцовщики, ведущие – все полностью остались без работы. Работу найти очень сложно. Потому что в тех местах, в тех заведениях, в тех организациях, где есть свой штат, они либо возвращают его обратно, либо остаются с тем количеством работников, который у них есть, - говорит она.

В Центре развития трудовых ресурсов признают: весной число резюме сократилось сразу на 35%, а число вакансий – на 23. По их данным, из-за коронавируса больше всего пострадали работники сферы услуг: официанты, уборщики, грузчики и продавцы. Сейчас запросов значительно больше. Но нужны другие специалисты.

В мае, по сравнению с апрелем, количество резюме выросло практически в полтора раза. Количество вакансий выросло в 3,5 раза. Такая тенденция по вакансиям объясняется активизацией сезонных работ, как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, - отметил Олжас Тулеуов, вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Казахстанский трудовой рынок, судя по всему, уже не будет прежним. В кадровых холдингах свои данные. Руководители говорят: работодатели активно ищут IT-специалистов, бизнес-аналитиков и кризис-менеджеров. Из-за коронавируса востребованы те, кто может постоянно работать в онлайн-режиме.

К нам обращаются компании абсолютно со всех отраслей, кроме тех, которые сегодня просели. Тут надо вспомнить и про нефтегазовую отрасль. Сегодня огромное количество персонала в этой сфере из-за резкого падения цены на нефть тоже высвободилось на рынок. IT-компании обращаются, фармацевтические компании, медицинские компании. Конечно же, небольшое количество обращений есть по нашим стандартным профессиям, таких как бухгалтеры, финансисты. Большой всплеск запросов идет на бизнес-аналитику и на кризис-менеджмент, - уточнил Олег Парахин, генеральный директор кадрового холдинга.

Больше всего вакансий после режима ЧП появилось в Алматы, Нур-Султане и Костанае. По данным Центра развития трудовых ресурсов, в апреле число безработных составляло больше миллиона человек. К началу лета цифра снизилась до 735 тысяч. Правда, эта, казалось бы, положительная тенденция казахстанцев радует мало. Если верить официальной статистике, год назад безработных было почти на 300 тысяч меньше.

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