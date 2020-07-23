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Полицейского ударили камнем во время массовой драки в Туркестанской области

Участковый инспектор предотвратил конфликт.

Фото : кадр из видео23 июля 2020, 09:51

В Туркестанской области между односельчанами произошла потасовка, сообщает zakon.kz.

21 июля в дежурную часть ОП Кентау поступило сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство.

На место происшествия первым прибыл участковый инспектор местной полицейской службы ОП Кентау, Нурлан Куралбаев. Оценив обстановку, полицейский сообщил о происходящем в дежурную часть и принял меры к прекращению конфликтной ситуации.

Несмотря на полученные травмы во время потасовки и активное неповиновение граждан, участковый инспектор не допустил применения силы и огнестрельного оружия. Ему удалось остановить дальнейшее развитие конфликта среди сельчан, - сообщили в ДП области.

В результате получившим камнем телесные повреждения участковому инспектору Нурлана Куралбаеву и 3 пострадавшим оказали медицинскую помощь. В ходе успешно проведенных розыскных мероприятий оперативниками задержаны 4 подозреваемых лиц.


В настоящее время по данному факту полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.


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