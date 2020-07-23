Как музыка стала важной частью жизни Елбасы
В свободное время Нурсултан Назарбаев играет на домбре и поет.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда отмечал необходимость развиваться не только в профессиональном плане, но и в творческом, передает zakon.kz.
Редкие паузы в своей работе Елбасы старается посвятить любимым занятиям, которые являются для него и отдыхом, и развлечением. Это общение с природой, занятия спортом, музыка и чтение.
Встречаясь с казахстанскими журналистами в 2019 году, Елбасы отметил, что даже выходя на пенсию, нужно начинать изучать новые иностранные языки, заставлять работать мозг, читать научную литературу или начинать рисовать.
Немаловажную часть в жизни Первого Президента всегда занимала музыка.
В семье Нурсултана Назарбаева родители всегда любили и умели петь. Особенно хорошо пела его мама — Альжан Назарбаева. Сын несомненно унаследовал ее таланты. Молодой Нурсултан с детства слушал и впитывал в себя самые разные песни и мотивы, — как классические казахские произведения, так и современные.
В свободное время Нурсултан Назарбаев сам играет на домбре и поет.
Как известно, Первый Президент написал четыре песни – "Шұбарат", "Жерім менің", "Үшқоңыр", "Елім менің", а также является соавтором текста Гимна Республики Казахстан.
Сайт Первого Президента также опубликовал любимые песни Назарбаева – это композиции "Жұлдызым", "Көзімнің қарасы", "Беу, айдай", "Сәулем-ай".
Эти композиции вы можете прослушать ниже.
Авторские песни
"Шұбарат"
"Жерім менің"
"Үшқоңыр"
""Елім менің"
Любимые песни
"Жұлдызым"
"Көзімнің қарасы"
"Беу, айдай"
"Сәулем-ай"
Песни в исполнении Елбасы
"Сәби болгым келедi"
"Я люблю тебя жизнь"
"Песня о тревожной молодости"
"Заречная улица"
"Ауылым әнім"
"Қара-ай көзім"
"Бір бала (колыбельная)"
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