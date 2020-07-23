Как музыка стала важной частью жизни Елбасы

В свободное время Нурсултан Назарбаев играет на домбре и поет.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всегда отмечал необходимость развиваться не только в профессиональном плане, но и в творческом, передает zakon.kz.

Редкие паузы в своей работе Елбасы старается посвятить любимым занятиям, которые являются для него и отдыхом, и развлечением. Это общение с природой, занятия спортом, музыка и чтение.

Встречаясь с казахстанскими журналистами в 2019 году, Елбасы отметил, что даже выходя на пенсию, нужно начинать изучать новые иностранные языки, заставлять работать мозг, читать научную литературу или начинать рисовать.

Немаловажную часть в жизни Первого Президента всегда занимала музыка.

В семье Нурсултана Назарбаева родители всегда любили и умели петь. Особенно хорошо пела его мама — Альжан Назарбаева. Сын несомненно унаследовал ее таланты. Молодой Нурсултан с детства слушал и впитывал в себя самые разные песни и мотивы, — как классические казахские произведения, так и современные.

В свободное время Нурсултан Назарбаев сам играет на домбре и поет.

Как известно, Первый Президент написал четыре песни – "Шұбарат", "Жерім менің", "Үшқоңыр", "Елім менің", а также является соавтором текста Гимна Республики Казахстан.

Сайт Первого Президента также опубликовал любимые песни Назарбаева – это композиции "Жұлдызым", "Көзімнің қарасы", "Беу, айдай", "Сәулем-ай".

Эти композиции вы можете прослушать ниже.

Авторские песни

"Шұбарат"

"Жерім менің"

"Үшқоңыр"

""Елім менің"

Любимые песни

"Жұлдызым"

"Көзімнің қарасы"

"Беу, айдай"

"Сәулем-ай"

Песни в исполнении Елбасы

"Сәби болгым келедi"

"Я люблю тебя жизнь"

"Песня о тревожной молодости"

"Заречная улица"

"Ауылым әнім"

"Қара-ай көзім"

"Бір бала (колыбельная)"

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!