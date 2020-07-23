Мужчина, едва не сжегший заживо бывшую жену и дочь, гуляет на свободе в Уральске

Полицейские объясняют это тем, что в условиях карантина под стражу берут только подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

В Уральске мужчина пытался сжечь дом с бывшей женой и дочерью. Полицейские поджигателя задержали, но на следующий день отпустили. В подробностях этой истории разбирался журналист Уральской недели, передает zakon.kz.

Данный инцидент произошел в поселке Зачаганск 20 июля. Вот, как описывает случившиеся едва не сгоревшая заживо вместе с дочерью жительница поселка Гульмира Ихсанова.

В тот день мой бывший муж Галымжан напился и где-то в 9 вечера позвонил моей дочери, расспрашивая, дома ли я. После этого, где-то в 22:40 кто-то (как оказалось позже, Галымжан) начал стучать в окно, моя дочь выглянула и увидела, как дом горит с наружной стороны. Мы с ней попытались выбежать из дома, но Галымжан — а соседи видели, как это он поджег дом — подпер чем-то дверь, и она не открывалась. В итоге я сумела выбить дверь и выбежать с дочерью на улицу, после приехали пожарники и полицейские. Галымжан тогда уже убежал, его криками спугнули наши соседи, — рассказывает Гульмира Ихсанова о событиях того вечера.

Как говорит Гульмира, полиция вместе с ее 20-летним сыном (во время поджога он гулял с друзьями и не был дома) по горячим следам поймали поджигателя. В дверь к нему постучал сын, и когда он попытался образумить отца, тот сказал ему, что "ему не нужна дочь" и сознался в том, что это он поджег дом. Полиция задержала Галымжана — но уже на следующее утро он был выпущен из-под стражи.

Женщина утверждает — с бывшим мужем она развелась 5 лет назад, когда он стал часто напиваться и избивать ее. До этого она прожила с ним в браке 17 лет, и с момента, когда старшему сыну исполнилось 4 года, в семье началось бытовое насилие со стороны Галымжана.

Он постоянно напивался и бил меня. За меня как-то пытался вступиться мой сын, но он запугал его. Сказал: "Если ты еще раз попробуешь ее защитить, я отрублю тебе голову". Развелись мы из-за непрекращающегося бытового насилия. За все эти годы он был под арестом всего один раз на 15 суток, когда избил меня до такого состояния, что пришлось обращаться в травмпункт. Но он не раскаялся — наоборот, он обещал мне отомстить за то, что я "посадила" его на 15 суток, — говорит Гульмира.

По ее словам, на развод ее уговорили подавать родственники, которые видели, что брак с Галымжаном не приведет ни к чему хорошему.

Наш дом был оформлен на нашего сына, и на момент развода ему было 16 лет. Мы два года с детьми скитались по общежитиям и съемным жилищам, а Галымжан жил в доме. После наступления совершеннолетия у нашего сына, мы получили дом себе, а Галымжану предоставили место в общежитии, чтобы ему было где жить. Однако он не раз угрожал сжечь нас и говорил "я не дам вам жить в этом доме". После этого он еще много раз напивался и приходил к нам, избивал, угрожал. Бывало караулил меня возле работы с канцелярским ножом, который он всегда носит с собой, — делится страшными воспоминаниями бывшая жена Галымжана.

Гульмира рассказывает — постоянной работы у Галымжана не было, он подрабатывал рубщиком мяса на рынке. Когда она выходила за него замуж, он не пил и не курил, проблемы начались позже.

У него есть братья, я звонила и рассказывала им о том, что он со мной делает. Они так и говорили: "Сдай ты его в полицию". Я обращалась в полицию несколько раз, но никакого эффекта от этого не было. Его лишь раз посадили на 15 суток за особо тяжелое избиение. Сейчас я боюсь что он вернется, чтобы попытаться сжечь меня снова — я уверена, в тот вечер у него была цель убить меня и дочь. Ребенка я отправила к родственникам, а в доме по очереди ночуют родственники — на случай, если Галымжан все-таки решит вернуться, — переживает женщина.

Из-за поджога у дома сгорела часть кровли и стен. Стоимость ущерба оценивается в 1 млн. тенге, но Гульмира и не надеется на то, что Галымжан возместит ей эту сумму. По ее словам, за все время он ни разу финансово не помог детям. На алименты женщина не подавала, зная, что это бесполезная затея.

У меня есть только одно желание — чтобы он навсегда отстал от моей семьи. Сейчас я просто боюсь за свою дальнейшую жизнь и жизнь своих детей, пока он разгуливает на свободе, — высказывает свои опасения Гульмира.

О том, почему преступник, покушавшийся сразу на две жизни и признавший вину до сих пор на свободе рассказал Тимур Айтуганов, начальник зачаганского отдела полиции.

Мы не можем его посадить, потому что в условиях карантина под стражу берут только подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. Таких как педофилия, убийства или изнасилования. К сожалению, деяния подозреваемого формально не дают нам оснований ходатайствовать в суде о мере пресечения в виде ареста. Вместе с тем, мною возбуждено уголовное дело по статье 202 части 2 УК РК ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"). Это тяжкое преступление, по которому предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Сейчас в упрощенном порядке дело в течении 15 дней будет передано в суд, так как подозреваемый полностью признал свою вину, — объяснил он.

По поводу предыдущих обращений Гульмиры, на которых полиция также не реагировала, Тимур Айтуганов ответил, что за последний год она не обращалась в полицию. То, что он раннее был судим по административной статье и отсидел 15 суток ареста — эта судимость погашена, и поэтому она не фигурирует в базе данных.

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