1000 новых койко-мест появится к осени в Алматы

Это будет осенью.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира на телеканале "Алматы" сообщил о планах по открытию 1000 новых коек для лечения больных COVID-19 в мегаполисе, передает zakon.kz.

Глава города заявил, что работа по увеличению медицинских мощностей для лечения коронавирусных пациентов продолжается постоянно. Будет обеспечено дальнейшее увеличение до 7700 мест в стационарах для пациентов с COVID-19. То есть, к 1 октября в мегаполисе появится 1000 койко-мест для лечения «тяжелых» больных.

В районе ТЭЦ построили модульную инфекционную клинику, принято решение еще одну клинику начать в сжатые сроки. Соответствующие средства мы нашли, прещусмотрели. Сейчас идет обсуждение со специалистами, главврачами, где эта клиника должна быть расположена и в какой форме. Есть мнение, что рядом с действующими нашими большими многопрофильными или же расположить там же, где находится действующая модульная клиника. Где-то на 300 койко-мест мы готовим, сейчас у меня будет совещание, мы примем окончательное решение и с момента старта мы рассчитываем, что 10-17 сентября должны сдать клинику в строй, - сказал аким.

Кроме того, турецкая строительная компания предложила 2 гостиницы в случае получения лицензии переоборудовать под клинику для лечения больных COVID-19 со всем оборудованием тяжелой техникой, привлечением турецких врачей.

Мы вчера договорились, соответствующее решение они получат. На базе двух гостиниц появится ковидная клиника на 215 коек, - заявил Сагинтаев.

Мы сегодня смотрим на то, что возможно осенью будет еще обострение , может быть вспышка, грипп появится, и 1000 койко-мест будем дополнительно готовить к тому, что мы сейчас имеем. Сейчас переоборудованы санаторий Коктем, Казахстан, пансионат Самал, общежития, работа идет по гостинице Астана, будет достаточно койко-мест, если будет наплыв осенью и зимой, - заключил Бакытжан Сагинтаев.

На сегодня в городе зарегистрирован 9851 случай COVID-19, выздоровело – 5796 человек, за сутки выздоровели – 129 пациентов. Умерших от коронавируса – 73 человека (прошедших экспертизу).

Когда объявили ЧП, у нас только два стационара работало общей вместимостью 500 койко-мест. Сегодня их число составляет 6 096 коек.

Следует отметить, что расширение коечного фонда и меры по эшелонированию пациентов при госпитализации позволили снизить загруженность ковидных стационаров с 90% до 48%. Как отметил аким, все силы брошены на снижение числа пациентов в тяжелом состоянии.

Альберт Ахметов

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