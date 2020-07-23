Почему алматинцам запретили ходить в горы на выходных

По словам Сагинтаева, в городских парках контролировать соблюдение социальной дистанции легче.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев объснил жителям, почему был введен запрет на посещение Национальных парков, выходы в горы на выходных, передает zakon.kz.

Изначально все было открыто, посещение нацпарков, скверов нашего города. Но спустя время власти передумали.

Когда мы по выходным начали выезжать в горы, сами наблюдали, в СМИ это было отмечено, что многие наши граждане устраивали пикники, жгли костры, шашлыки, пирожки и так далее. Это уже совсем другое, нежели просто подышать воздухом, походить, отдохнуть, соблюдая социальную дистанцию, меры безопасности санитарно-эпидемиологические. В Нацпарке запрещено сжигать костры, были факты, что оштрафовали. И приняли решение- если кто любит горы, хочет походить, в будни дни на велосипеде, пешком в будние дни можете пойти, по горам походить. А на выходных все хотят выезжать на машинах, большим количеством людей, поэтому принято решение ограничить посещение гор. Это временная мера, но вынужденная, - сказал аким Алматы.

По словам Сагинтаева, в городских парках контролировать соблюдение социальной дистанции легче.

Мы начертили круги, указали, я вижу, населению это нравится, спасибо, соблюдают. Когда парки посещают, если хотят просто посидеть на лужайке, они в этих кругах находится. Вначале начертили небольшое количество, в качестве эксперимента, но когда увидели, что людям это понравилось, количество этих кругов увеличили, - добавил аким.

Альберт Ахметов

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