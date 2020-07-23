Китай успешно запустил зонд на Марс

Зонд вышел на орбиту через 36 минут после начала полета

Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса "Тяньвэнь-1", передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Запуск состоялся в четверг в 12:41 по местному времени (10:41 по Нур-Султану) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи тяжелой ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5").

Примерно через 36 минут после начала полета зонд успешно вышел на заданную орбиту.

Предполагается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года, затем аппарат выйдет на высокоэллиптическую орбиту, период полного оборота по которой составляет около десяти дней. После этого зонд перейдет на полярную орбиту планеты, а затем на промежуточную. В общей сложности процесс посадки на Марс займет три месяца.

О том, что Китай разработал собственный марсоход, стало известно около года назад. При помощи аппарата ученые собираются выяснить, возможно ли обустроить Марс для проживания людей.

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