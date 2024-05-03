Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" запустила зонд "Чанъэ-6", чтобы доставить около 2 килограммов грунта с обратной стороны Луны, сообщает Zakon.kz.

Запуск произведен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, передает Центральное телевидение Китая.



Автоматическая космическая станция "Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.



На борту посадочного размещены приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, на борту орбитального - спутник из Пакистана.



"Чанъэ-6" должен сесть в ударном кратере Аполлон, расположенном в бассейне Южный полюс - Эйткен. Аппарат соберет образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша



Миссия продлится 53 дня. В случае успеха аппарат станет первым в истории, который доставит на Землю грунт с обратной стороны спутника планеты.

В конце апреля стало известно, что в Китае разработали самый подробный атлас Луны.