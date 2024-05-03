Китай запустил зонд для доставки грунта с обратной стороны Луны
Запуск произведен с космодрома Вэньчан на
острове Хайнань, передает Центральное телевидение Китая.
Автоматическая космическая станция
"Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и
возвращаемого модулей.
На борту посадочного размещены приборы из
Франции, Италии и Европейского космического агентства, на борту орбитального - спутник
из Пакистана.
"Чанъэ-6" должен сесть в ударном
кратере Аполлон, расположенном в бассейне Южный полюс - Эйткен. Аппарат
соберет образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного
ковша
Миссия продлится 53 дня. В случае успеха аппарат станет первым в истории, который доставит на Землю грунт с обратной стороны спутника планеты.
В конце апреля стало известно, что в Китае разработали самый подробный атлас Луны.