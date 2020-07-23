В Алматинской области ситуация с COVID-19 стабилизировалась

Баталовым принято решение о выделении дополнительных 2,9 млрд тенге из бюджета и резерва области на ликвидацию коронавируса.

В Алматинской области за последнюю неделю наблюдается снижение числа заболевших пневмонией, сообщает zakon.kz.

Этому способствовали карантинные меры в регионе. Вопрос находится на личном контроле акима области Амандыка Баталова.

По словам заместителя акима области Батыржана Байжуманова, в области эпидемилогическая ситуация улучшается. Уменьшилось количество звонков на станцию скорой помощи почти на 20%. Все это благодаря созданию 391 мобильных групп, которые непосредственно выезжают к больным на дом, а также в области создано 5 call-центров, которые в круглосуточном режиме консультируют население.

В Алматинской области на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся более пяти тысяч человек. На амбулаторном и стационарном уровнях для лечения пациентов работают свыше трех тысяч медицинских работников.

Мы делаем все возможное, чтобы снизить число заболевших. Несмотря на все сложности, врачи справляются с задачей. И сегодня, благодаря слаженной работе медиков,в области ситуация с COVID-19 улучшается. Значительно уменьшается темп распространения вируса. Если раньше ощущалась нехватка медперсонала, то сейчас на помощь жетысуским врачам пришли молодые специалисты. Так, к работе в медорганизациях привлечены 45 выпускников, проходящие обучение по резидентуре, 281 выпускник медколледжа. Кроме того, они проводят консультативно-диагностическую работу на территории области. Закупаются ИВЛ и все необходимые лекарства, - сказал Байжуманов.

Стоит отметить, в Алматинской области за счет средств местного бюджета закуплено 50 аппаратов ИВЛ на сумму 625 млн. тенге, ожидается поставка еще 127-и аппаратов ИВЛ (август). Кроме того, за счет спонсорской помощи поставлено 11 аппаратов ИВЛ, в том числе, 5 ИВЛ - за счет гуманитарной помощи из Турции (МЗ). Ожидается поставка 19 ИВЛ от предпринимателей области. За счет чего, количество аппаратов ИВЛ достигнет 407 ед. В больницах установлено 261 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них для детей - 60, взрослых – 201.

Лекарств тоже в достаточном количестве. На сегодня в инфекционных и провизорных стационарах региона имеется более 250,9 тыс. таблеток жаропонижающих, 40,5 тыс. противовирусных препаратов, а также 475,0 тыс. антибиотиков. В медицинских организациях имеется неснижаемый запас лекарственных и дезинфицирующих средств, также камера для транспортировки зараженных пациентов (ВIO-ВАG ЕВV 30/40).

Акимом области Амандыком Баталовым принято решение о выделении дополнительных 2,9 млрд тенге из бюджета и резерва области на ликвидацию коронавируса.

Заместитель акима области Батыржан Байжуманов призывает всех и в дальнейшем соблюдать все карантинные меры: носить маски, соблюдать дистанцию и не проводить массовые торжества.

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