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ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от коронавируса

Несколько препаратов проходят клинические испытания.

Фото : Pixabay23 июля 2020, 12:49

Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает zakon.kz со ссылкой на РБК..

По словам Райана, если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года, прежде чем людей начнут прививать.

Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни одна из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности.


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