Всего выявлено 537 фактов нарушений реализации лекарственных средств, по 58 возбуждены уголовные дела.

Медсестра одной из больниц незаконно продавала лекарства в Кокшетау, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

Выявлено 537 фактов нарушений реализации лекарственных средств, по 58 фактам возбуждены уголовные дела, по остальным адмпроизводства. Из незаконного оборота изъято свыше 70 тыс. упаковок медпрепаратов, более 400 наименований, более полумиллиона медицинских масок, — сказал Калайчиди.

Более всего, по его словам, изымались лекарственные средства в Шымкенте, Алматы, Нур-Султане, Атырауской и Жамбылской областях.

Приведу факты. Так, например, в Нур-Султане выявили незаконную реализацию медпрепратов через социальную сеть Instagram. Реализацией занимался 30-летний житель столицы. В Кокшетау незаконной реализацией занималась медсестра одной из больниц, — сообщил замглавы МВД.

Другие факты были в Актюбинской и Павлодарской областях. В первом случае продажу наладили в продуктовом магазине, изъято 59 наименований или 112 упаковок, а в Павлодарской области серьезное нарушение нашли в аптеке, которая не имела соответствующей документации.

В Туркестанской области 40-летняя местная жительница открыла на дому процедурный кабинет и занималась нелегальной реализацией медикаментов. Изъято 307 упаковок, — отметил Калайчиди.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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