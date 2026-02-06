#Казахстан в сравнении
Общество

Бесплатные и просроченные лекарства продавали в аптеках Казахстана

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 12:34 Фото: freepik
В Казахстане цифровая маркировка выявила нарушения в обороте лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 февраля 2026 года заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"Факты реализации препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в свободной продаже в коммерческом секторе, повторное использование кодов маркировки разными субъектами, а также продажу лекарственных средств с истекшим сроком годности выявила система маркировки лекарственных средств, внедренная в Казахстане в июле 2025 года".

По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, системой зафиксированы факты реализации более 15 тыс. единиц лекарственных средств, закупленных за счет государственного бюджета и предназначенных для бесплатного обеспечения населения.

"Кроме того, в системе зафиксировано свыше 6,5 тыс. кодов маркировки, использовавшихся повторно, – суммарно более 385 тыс. раз, а также факты реализации более 750 упаковок лекарственных препаратов с истекшим сроком годности", – отметили в компании.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова поручила вице-министрам и структурным подразделениям, в том числе "СК-Фармации", использовать аналитическую платформу системы маркировки и прослеживаемости в своей ежедневной работе для наведения полного порядка в обороте лекарственных средств в Казахстане, жестко контролировать нецелевое использование препаратов для эффективного расходования бюджетных средств.

30 января 2026 года в Минздраве поделились хорошей новостью касательно ОСМС.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
