Наступает время перемен и перераспределения активов

Вполне возможно, что вследствие изменений в глобализации и локализации производств казахстанские предприниматели будут активнее регистрировать и защищать свои товарные знаки.

По прогнозам многих экспертов, и карантин, и другие ограничительные меры будут продолжаться еще долго, еще долго будут возникать и пропадать ограничения на передвижения из страны в страну, как людей, так и товаров.

В общем, нужно и настроиться на то, что будем жить в новых условиях, и понять как это делать. Не исключено, что будет меняться ценность объектов интеллектуальной собственности (ИС), будет сокращаться глобализация и увеличиваться локализация производства и распространения товаров, будут перераспределяться рынки и сферы влияния компаний, возможно, будет и перераспределение интеллектуальных прав и других нематериальных активов.

Вполне возможно, что вследствие изменений в глобализации и локализации производств казахстанские предприниматели будут активнее регистрировать и защищать свои товарные знаки. (Говоря о локализации, я хотел бы отметить, что подразумеваю здесь локализацию как внутри страны, так и в ближнем её зарубежье, в нашем случае - страны Центральной Азии и, может быть всего СНГ, или иных регионов, выбранных на основе характера производства и видов продукции.)

В то же время все больше иностранных компаний переходят на рекламу, демонстрацию , реализацию товаров онлайн путем Интернет ресурсов, мобильных приложений, социальных сетей. И, следовательно, защита товарных знаков, все чаще, будет включать услуги онлайн рекламы и продаж. Но не исключено, что в условиях ограничительных мер, снижения потребительской способности, некоторые производства и услуги потеряют свою актуальность, что мы и видим на сегодняшний день. Это касается и некоторых бытовых товаров, не являющихся товарами первой необходимости, и таких услуг как туристические услуги, услуги гостиниц и т.п. В этой связи и товарные знаки, охраняемые в отношении этих товаров и услуг могут потерять актуальность ,и следовательно и интерес их владельцев в поддержании их охраны.

Возможно, у других компаний это вызовет желание получить такие регистрации на свое имя и здесь могут быть несколько вариантов – мирных и не очень.

К мирным можно отнести покупку товарных знаков или их лицензирование, что возможно или на основе прямых переговоров или в рамках какой-либо торговой площадки, "биржи объектов ИС", в Казахстане уже были попытки создать такие биржи, но, насколько мне известно, дело не пошло. Может потому, что эти идеи были преждевременными.

К "менее мирным" способам можно отнести оспаривание регистраций тех знаков, которые не использовались в течение более трех лет и их регистрация на свое имя. Здесь нужно хорошее понимание рынка и отслеживание наличия товаров на рынке Казахстана.

Можно просто тихо сидеть и ждать когда продление регистрации товарного знака на последующий десятилетний период уже будет невозможно, но, думаю, иногда нужно будет ждать более 10 лет, что приведет к значительному снижению значимости такой регистрации.

Тогда можно и начать производство своих товаров под еще зарегистрированными товарными знаками в надежде на то, что из-за сменившихся торговых и экономических приоритетов или в связи со сложностью защиты прав ИС в Казахстане владелец товарных знаков не будет их защищать.

Существуют и другие способы нападения.

Есть, конечно, и защитные меры, которые могут быть как превентивными, так и направленные против уже состоявшихся атак конкурентов.

К первым могут быть отнесены и периодические выпуски товаров с нанесенными товарными знаками, заключение лицензионных соглашений, условно повторные регистрации неидентичных, очень похожих товарных знаков.

Ко вторым (которые могут быть и превентивными) относится признание товарных знаков общеизвестными, и некоторые другие меры, которые зависят от характера и масштабов атаки.

Товарные знаки, наверное, самый гибкий инструмент, но нам известны аналогичные баталии, происходящие на поле битвы патентов, а также авторских прав.

Это уже очень интересный период охраны и защиты ИС, когда объекты ИС не просто регистрируются, чтобы их иметь, в том числе потому, что так принято и у других они уже есть, а для достижения конкретной цели, определенных высот на рынке.

Безусловно, есть и общие подходы, описанные в учебниках по маркетингу по ИС, но обычно каждая ситуация в значительной степени индивидуальна.

Надеюсь, мы вскоре станем свидетелями интересных сражений, которые уже сейчас приближает COVID-19 и постараемся получить от них удовольствие.

Удачи всем нам!

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