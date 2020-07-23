Казахстанцы продолжают ходить на свадьбы и в СПА-салоны

По работе мобильных групп. 4,5 тыс. нарушений выявлено.

У нас в Казахстане продолжает иметь место случаи различных семейных и развлекательных мероприятий в период карантина, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

По работе мобильных групп. 4,5 тыс. нарушений выявлено. Чаще всего приходится нарушений на нашу столицу, Алматы, Туркестанская и Алматинская область. Например, в Караганде работал ночной клуб «Спектр» на момент проверки находилось порядка 200 человек. Все правонарушители привлечены к ответственности. Отдельные наши граждане оказывали злостное неповиновения полицейским, всего 25 привлечено дополнительно, — сообщил Калайчиди.

Он добавил, что в Казахстане продолжает иметь место проведение различных семейных мероприятий. Так, на сегодня выявлено 48 таких фактов установили, где собиралось 30 и более человек.

В связи с этим приведу примеры. В СПА салонах в Нур-Султане и Алматы нашли факты проведения мероприятий с большим количеством людей. В ресторанном комплексе «Чайка» города Караганда было бракосочетание, где присутствовали 30 человек, в Сатпаеве - 50 человек было на свадебном мероприятии, в Уральске пресечена работа тойханы, где проводили свадьбу в количестве 100 человек. В данном случае решается вопрос не только привлечения к ответственности, но и приостановке лицензий, — объяснил замглавы МВД.

Также на брифинге добавили, что несмотря на многократные предупреждения медработников и представителей акиматов, среди граждан продолжают иметь место нарушения в зонах отдыха.

В настоящее время прорабатывается вопрос об ограничения деятельности зон отдыха. По каждой зоне будет конкретное решение приниматься. К сожалению, не соблюдается санитарный режим, в каждом персональном случае будет приниматься решение будет функционировать или не будут работать эти зоны отдыха, — заключил Калайчиди.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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