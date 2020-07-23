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Дистанционное обучение: акимат Алматы купит школьникам ноутбуки

Акимат будет покупать 22 тысячи планшетов и подарит их малообеспеченным многодетным семьям.

Фото : Pixabay23 июля 2020, 13:21

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что 53 тысячи школьников города не имеют компьютеров для того, чтобы дистанционно получать образование. Для решения этого вопроса, акимат закупит планшеты и ноутбуки и раздаст их детям для временного пользования, передает zakon.kz.

Сагинтаев во время онлайн пресс-конференции сказал, что акимат готовится к дистанционному обучению школьников. Выяснилось, что у 53 тысяч детей нет возможности обучаться дистанционно, у них нет компьютеров.

Акимат будет покупать 22 тысячи планшетов и подарит их малообеспеченным многодетным семьям. Еще 5 тысячам учеников технику будут покупать через школьные фонды.

Оставшимся мы будем покупать ноутбуки. Они будут покупаться для школьного фонда. Мы их на временное пользование дадим. (...) Новая техника, которая имеется в школах будет также распределена между семьями, которые на сегодня не имеют компьютеры. Таким образом мы закроем потребность в 53 тысячах компьютерной техники, которой нет у наших детей, - сказал Сагинтаев.

Также в городе есть проблема с интернетом, что будет мешать обучению. Акиматовские работники определили в городе 69 точек, где нужно усилить сигнал. Завершить эту работу власти хотят до 1 сентября.


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