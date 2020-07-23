Дистанционное обучение: акимат Алматы купит школьникам ноутбуки

Акимат будет покупать 22 тысячи планшетов и подарит их малообеспеченным многодетным семьям.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что 53 тысячи школьников города не имеют компьютеров для того, чтобы дистанционно получать образование. Для решения этого вопроса, акимат закупит планшеты и ноутбуки и раздаст их детям для временного пользования, передает zakon.kz.

Сагинтаев во время онлайн пресс-конференции сказал, что акимат готовится к дистанционному обучению школьников. Выяснилось, что у 53 тысяч детей нет возможности обучаться дистанционно, у них нет компьютеров.

Акимат будет покупать 22 тысячи планшетов и подарит их малообеспеченным многодетным семьям. Еще 5 тысячам учеников технику будут покупать через школьные фонды.

Оставшимся мы будем покупать ноутбуки. Они будут покупаться для школьного фонда. Мы их на временное пользование дадим. (...) Новая техника, которая имеется в школах будет также распределена между семьями, которые на сегодня не имеют компьютеры. Таким образом мы закроем потребность в 53 тысячах компьютерной техники, которой нет у наших детей, - сказал Сагинтаев.

Также в городе есть проблема с интернетом, что будет мешать обучению. Акиматовские работники определили в городе 69 точек, где нужно усилить сигнал. Завершить эту работу власти хотят до 1 сентября.

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