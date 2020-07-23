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45 тысяч казахстанцев с пневмонией лежат в больницах

Только за последние 20 дней было госпитализировано 63 491 пациент.

Фото : fergana.ru23 июля 2020, 13:21

45 тысяч казахстанцев с пневмонией проходят лечение в условиях стационара. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Госпитализированы за последние 20 дней 63 491 человек, получают лечение 45 тысяч пациентов в условиях стационара, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что всего с начала 2020 года пневмонией заболели порядка 234 187 человек.

Напомним, с 1 августа в Казахстане начнут вести общую статистику по коронавирусу и пневмонии.


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