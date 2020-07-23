К ответственности были привлечены 495 человек.

На 20 млн тенге оштрафовали казахстанцев за прогулки без масок. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

495 человек привлекли на 20 млн тенге. Всего выявили 4,5 тыс. нарушений, и из них около четверти связаны с нарушением масочного режима, - сообщил Алексей Калайчиди на брифинге в СЦК.

Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, в свою очередь, отметила, что норма о ношении маски в помещении и на улице прописана в ее 43 постановлении от 26 июня.

Ношение масок как в помещениях, так и на открытом воздухе обязательно. Доказано, что маска защищает от заражения, потому что Covid-19 - это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, и, думаю, сегодня никто не сомневается в ее высокой заразности. Основные меры защиты от коронавируса - это ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук, - добавила Есмагамбетова.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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