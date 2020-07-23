Почему ранее выявленные пневмонии не войдут в новую статистику с 1 августа

Сегодня статистика по заболеваемости и смертности от КВИ ведется по лабораторно-подтвержденным случаям. Но принято решение с 1 августа перейти на иной учет в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Ранее по рекомендациям ВОЗ коронавирусная инфекция была разделена на два кода, но в связи с ростом пневмонии было принято решение ввести пересмотр подсчета общей статистики, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Она напомнила, что на сегодня статистика по заболеваемости и смертности от КВИ в соответствии с принятыми до настоящего времени международными требованиями проводится по лабораторно-подтвержденным случаям КВИ. Но, в связи с наблюдением роста заболеваемости пневмонией, принято решение с 1 августа перейти на иной учет, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. То есть, если до настоящего времени учитывали только лабораторно-подтвержденные случаи КВИ, то с 1 августа начнется учет КВИ, где вирус не идентифицирован. Где лабораторного подтверждения нет, но клинически, то есть и эпидемиологические данные говорят о том, что есть связь. И это заболевание вызвано коронавирусом.

Главный санврач страны отметила, что был вопрос о том, будут ли учитывать случаи заболевания, связанные с вирусной пневмонией, которые выявлены до 1 августа. Накануне министр здравоохранения Цой ответил, что с 1 августа в общую статистику войдут зарегистрированные случаи КВИ, но лабораторно не подтвержденные случаи - пневмонии - не войдут.

Я объясню, почему это будет делаться. До 11 июля, когда мы официально получили подтверждение, мы официально получили от ВОЗ рекомендации, в которых КВИ разделена на два кода. Это лабораторно-подтвержденные и лабораторно не подтвержденные случаи. Мы отметили, что с конца июня отмечается рост пневмоний. Это в принципе, характерно не только для Казахстана, это характерно для всего мира. И на это было обращено внимание ВОЗ. Поэтому и был дополнительно в международную классификацию болезней введен пересмотр кода "лабораторно-неподтвержденный случай КВИ". А до этого момента, ввиду отсутствия этого специального кода для КВИ без лаборного подтверждения, данные случаи заносились и шифровались медработниками, как пневмония, — объяснила Есмагамбетова.

Главный санитарный врач отметила, что на сегодня международной классификации болезни учтено более 20 видов различных пневмоний, среди которых есть вирусные пневмонии, бактериальные и грибковые.

То есть, если сегодня взять всю ту статистику, которая имеет место быть до 1 августа, мы понимаем, что эта общая цифра, общая статистика и туда включены все пневмонии, а не только пневмонии, вызванные КВИ, — заключила главный санврач на брифинге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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