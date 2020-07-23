Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей

На это готов президент МОК Томас Бах.

Глава МОК Томас Бах заявил, что готов пойти ва-банк и провести перенесенную на 2021 год Олимпиаду в Токио без зрителей, передает zakon.kz.

Руководитель мирового олимпийского движения готов на все, лишь бы провести Игры в Токио.

Хочу провести Олимпиаду в безопасных условиях для всех. Нужно подготовить различные сценарии. Никто не хочет, чтобы Игры прошли без зрителей – ни оргкомитет, ни зрители, ни болельщики, ни спортсмены. Но мы готовы принять необходимые меры ради безопасности. Когда придет время решать, хотелось бы сотрудничать с японской стороной, как и прежде. Я полон решимости провести Олимпиаду в Токио в июле следующего года, - заявил Томас Бах.

В самой Японии настроены менее оптимистично. По информации NHK, власти страны намерены принимать решение с оглядкой на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Возможность проведения Олимпиады зависит от того, смогут ли люди преодолеть коронавирус или нет. Прогресс в разработке вакцин и методов лечения будет иметь решающее значение для определения того, будут ли проводиться Игры в итоге, или нет. Если в 2021 году обстоятельства будут такими же, как сейчас, Игры не могут быть проведены. Но решение об отмене Игр не может принять одна Япония. Мы должны спросить другие страны, и только Международный олимпийский комитет уполномочен принимать такое решение, - заявил Мори Йоширо, президент Организационного комитета Токио 2020, в недавнем интервью NHK.

Тем не менее, он выразил надежду, что до конца 2020 года человечество сможет взять под контроль эпидемию COVID-19.

Я не думаю, что нынешняя ситуация будет продолжаться еще год, - добавил он.

Добавим, что Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, они были перенесены с лета 2020 года из-за мировой пандемии коронавируса.

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