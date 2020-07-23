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Работу водного развлекательного транспорта приостановили в Казахстане

Как отмечается в документе, при выявлении фактов нарушений строгих ограничительных карантинных мер на водном транспорте будут приниматься соответствующие административные меры.

Фото : yandex.kz23 июля 2020, 15:58

Главный государственный санитарный врач на транспорте подписал постановление от 15 июля 2020 года "О введении строгих ограничительных карантинных мер на объектах водного транспорта", передает zakon.kz.

Так, акимам областей городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, собственникам водного транспорта, правоохранительным органам поручено обеспечить:

- приостановление эксплуатации водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие), используемые в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах РК по административно-территориальной принадлежности до особого распоряжения;
- контроль за соблюдением карантинных мер, с разъяснением собственникам водного транспорта о принятых мерах ограничительного характера по приостановлению эксплуатации водного транспорта, используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятиях.

В свою очередь собственникам (юридические и физические лица) водного транспорта, используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятиях необходимо принять меры по приостановлению эксплуатации данных объектов водного транспорта до особого распоряжения.

Как отмечается в документе, при выявлении фактов нарушений строгих ограничительных карантинных мер на водном транспорте будут приниматься соответствующие административные меры в соответствии с требованиями Кодекса об административном правонарушении РК.

Постановление вступает в силу со дня подписания.



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