Известный фотограф и режиссер скончался от COVID-19 в Алматы

На его счету более 20 фильмов и множество захватывающих своей красотой фотографий.

В Алматы на 60-м году жизни скончался известный фотограф, оператор, режиссер-документалист Олег Белялов, передает zakon.kz.

Белялов любил делать фильмы и фотографии, посвященные природе и истории Казахстана. Снятые им уникальные документальные картины "Жетысу", "Алтын-Эмель. Жемчужина природы Казахстана", "На родине тюльпанов", "Каркаралы", "Баянаул" были отмечены различными призами международных кинофестивалей. Одной из последних наград режиссера стала премия "Кулагер" в 2018 году Союза кинематографистов Казахстана в номинации "Лучший режиссер документального кино". На его счету более 20 фильмов и множество захватывающих своей красотой фотографий.

По многочисленным сообщениям пользователей Facebook - друзей и коллег фотографа и оператора, причиной трагической и скоропостижной кончины Белялова стала коронавирусная инфекция.

Практически все в один голос утверждают, что Белялов был всегда доброжелательным, добрым, не проявлял никаких признаков "звездной болезни", всегда был полон идей, рад был поделиться своими знаниями, обладал доброй душой и невероятным талантом.

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