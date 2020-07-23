Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Известный фотограф и режиссер скончался от COVID-19 в Алматы

На его счету более 20 фильмов и множество захватывающих своей красотой фотографий.

Фото : со страницы Олега Белялова в Facebook23 июля 2020, 17:02

В Алматы на 60-м году жизни скончался известный фотограф, оператор, режиссер-документалист Олег Белялов, передает zakon.kz.

Белялов любил делать фильмы и фотографии, посвященные природе и истории Казахстана. Снятые им уникальные документальные картины "Жетысу", "Алтын-Эмель. Жемчужина природы Казахстана", "На родине тюльпанов", "Каркаралы", "Баянаул" были отмечены различными призами международных кинофестивалей. Одной из последних наград режиссера стала премия "Кулагер" в 2018 году Союза кинематографистов Казахстана в номинации "Лучший режиссер документального кино". На его счету более 20 фильмов и множество захватывающих своей красотой фотографий.

По многочисленным сообщениям пользователей Facebook - друзей и коллег фотографа и оператора, причиной трагической и скоропостижной кончины Белялова стала коронавирусная инфекция.

Практически все в один голос утверждают, что Белялов был всегда доброжелательным, добрым, не проявлял никаких признаков "звездной болезни", всегда был полон идей, рад был поделиться своими знаниями, обладал доброй душой и невероятным талантом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты