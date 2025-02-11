Известный фотограф показал, как февраль превращает Алматы в сказку

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал почитателей своего таланта новыми фотографиями. Серия его снимком носит название "Февральские пейзажи Алматы", сообщает Zakon.kz.

Пост Доценко опубликовал 10 февраля 2025 года на странице в Instagram.

По его словам, февраль – это месяц, когда зима будто уже собрала чемоданы, но все еще задерживается и совсем не хочет уходить.

"В горах еще много снега, облака медленно окутывают вершины, создавая волшебную атмосферу. Не упускаю возможности сделать несколько фотографий", – продолжает фотограф.

Доценко подчеркивает, что в городе днем уже чувствуется солнечное тепло, оно потихоньку растапливает снег.

"Да и воздух будто стал мягче. И кажется, еще немного – и теплый ветер разгонит последние зимние облака. Но нет, стоит солнцу уйти за горизонт, как сразу понимаешь, что зима продолжается. Принесет февраль еще и снегопад и метель. Вот я и думаю, может это и хорошо, может хочется еще зимы". Дмитрий Доценко

Если одни комментаторы после просмотра заявили, что им скорее хочется тепла, то другие рады снегу.

Также многие задались вопросом, как Доценко удалось сделать такие красивые кадры, если в последнее время из-за смога гор вовсе и не видно. На что он ответил: "Здесь разное время. В основном, на рассвете".

Не перестаю восхищаться этой красотой. Но, к сожалению, последние дни такой воздух, что гор не видно.

Не знаю, где вы взяли такую прозрачность. Весь февраль стоит дым стеной.

Солнечные дни радуют. Вот, если бы на самом деле в городе был воздух, как на фотографиях – горный, кристально чистый.

Я все же за снег, люблю зиму. Во первых, когда выпадает снег в Алмате, воздух становится чище и дышится легче. Во вторых, город сразу становится сказочным.

Как красиво. Днем в феврале уже чувствуется, что скоро весна.

Только зима в Алматы не заканчивается в феврале. Март всегда занудно- холодный.

Как так нет смога! Не верю своим глазам.

Я люблю снег. Надеюсь еще будет. Зима была довольно снежная. Что радует.

Зима в этом году в Алматы началась внезапно по расписанию с декабря и до сих пор не отпускает, конечно же, хочется тепла. Но лучше сейчас пусть будет зима, чем в мае мороз, – делятся своими впечатлениями и эмоциями пользователи Сети.

Что касается прогноза погода в Алматы с 11 по 13 февраля, то согласно данным синоптиков, в городе прогнозируют туман и гололед. Подробнее можно прочитать тут.