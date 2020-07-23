С какими симптомами COVID-19 должны госпитализировать

Также в клинический протокол включены новые лекарства.

В новом клиническом протоколе (редакция 10.2, утвержденная 15 июля) указано, в случае каких симптомов коронавируса показана экстренная госпитализация пациентов, передает zakon.kz.

Мы уже рассказывали о новшествах, которые были введены в клинический протокол лечения коронавируса в Казахстане в редакции 10.2. В нашем распоряжении оказался сам документ.

Согласно протоколу, показания для экстренной госпитализации:

- лихорадка 38С и выше в течение 5 дней, устойчивая к жаропонижающим препаратам;

- частота дыхания больше 24 в 1 минуту;

- одышка при обычных бытовых нагрузках, разговоре, нарастающего характера;

- снижение SpO2 <93%;

- лица с факторами риска (возраст старше 65 лет, СД, АГ и др.) при средней степени тяжести (ЧДД 20-24 в 1 мин, SpO2 93-95%, КТ1-2 при наличии);

- КТ3-КТ4

В то же время, на амбулаторном уровне ведется наблюдение следующих категорий:

1.Лица с бессимптомным течением

2.Пациенты с легким течением

3.Пациенты со среднетяжелым течением

4.Пациенты после выписки из стационара

Протоколом для находящихся на домашнем лечении рекомендуется соблюдение противоэпидемического режима. Пациентам с легкой и среднетяжелой формами заболевания во время изоляции в домашних условиях следует избегать сидячего образа жизни, обезвоживания и быть активными (ходить) и принимать достаточный объем жидкости. Купирование лихорадки (нестероидные противовоспалительные препараты – парацетамол, ибупрофен, физические методы охлаждения).

Пациентам необходимо следить за температурой, частотой пульса, дыхания, АД, сатурации (при наличии пульсоксиметра). При нарастании клинических симптомов оценка тяжести состояния и дальнейшее ведение пациентов определяет участковый врач.

В настоящее время не получены убедительные доказательства по эффективной специфической терапии заболевания, вызванного COVID-19, поэтому главным принципом в ведении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 остается оптимальное патогенетическое лечение в зависимости от характера клинических симптомов, тяжести заболевания, наличия/отсутствия пневмонии (рентген и КТ/признаки), вида и степени осложнений, сопутствующих заболеваний, которое проводят с целью облегчения симптомов и поддержания функций органов и систем при более тяжелом течении, - говорится в протоколе.

Бессимптомные носители

У лиц без клинических симптомов на момент выявления положительного результата ПЦР в течение 14 дней наблюдения (продолжительность инкубационного периода) может развиться заболевание, поэтому они подлежат медицинскому наблюдению ПМСП в домашних условиях, согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.07.2020г., 10-1-0/4897-вн.).

При появлении клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период медицинского наблюдения участковый врач определяет дальнейшую тактику ведения пациента.

При отсутствии манифестации клинических симптомов в течение 14 дней с момента последнего контакта с больным COVID-19 медицинское наблюдение снимается.

Ведение пациентов с легкой формой заболевания зависит от наличия факторов риска. Лицам без сопутствующих заболеваний рекомендуется ацетилсалициловая кислота в дозе 75/150 мг в сутки. При наличии противопоказаний к назначению ацетилсалициловой кислоты - клопидогрель 75 мг в сутки. Лицам с сопутствующими заболеваниями следует определить риск венозных тромбоэмболии по шкале Padua или Модели оценки риска и кровотечений IMPROVE для терапевтических пациентов. При наличии факторов риска (возраст старше 65 лет, ожирение, СД, АГ, ХСН и др.), пациенты требуют тщательного наблюдения со стороны врача, особенно со второй недели заболевания.

Пациенты, принимающим пероральные антикоагулянты по показаниям (постоянная форма фибрилляции предсердий, тромбоз глубоких вен в анамнезе и др) рекомендуется продолжить их прием.

Лица с легкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов >3 дней (проведение ПЦР исследования и КТ/ренген-диагностики не требуется).

Ведение пациентов со среднетяжелой формой заболевания (до госпитализации в стационар по показаниям)

При высоком риске ВТЭ амбулаторно рекомендуются пероральные антикоагулянты в профилактических дозах. Но окончательное решение принимает врач, индивидуально для каждого пациента.

Также в крайнюю на данный момент версию клинического протокола включены новые лекарства, которые врачи могут назначать и при домашнем лечении, и при лечении в стационарах. Все они представлены на скриншотах ниже.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!