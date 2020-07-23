В Нур-Султане наблюдается спад заражения COVID-19

В столице зарегистрировано 9 068 случаев заболевания коронавирусной .

По мнению врачей, комплекс мер, принятый государством во избежание дальнейшего распространения инфекции, полностью оправдан и дает положительные результаты, передает zakon.kz.

В Нур-Султане наблюдается спад заражений коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют результаты исследований модульной лаборатории ПЦР-тестирования, расположенной в спорткомплексе «Казахстан».

Ежедневно лаборатория проводит от 800 до 1 тыс. тестов, рассказывает заведующая мобильной ПЦР-лаборатории Юлия Третьякова.

Ситуация такая: 21 июня мы открылись. Первую неделю было 47% положительных результатов от общего количества тестов. На сегодняшний день у нас всего лишь 20% положительных. То есть наблюдается колоссальный спад заражения COVID-19. Это означает, что все меры, которые приняты у нас по карантину, оправданы, – говорит Ю. Третьякова.

Результаты тестов, продолжила она, приходят в течение суток. Пациенты сдают в своих поликлиниках анализы методом мазка ПЦР, затем материал доставляется в лаборатории. Итоги в электроном варианте сразу попадают к лечащим врачам в поликлиники либо стационары.

Штатное расписание нашей лаборатории – 20 человек. Здесь есть врачи, средний медперсонал, волонтеры. Очень большой объем работы ложится на операторов. Потому что необходимо и раскидывать анализы, и вбивать в электронный вариант, и выдавать вовремя. И также в первом боксе – он считается самым опасным – проводится прием биологических материалов, нам помогают волонтеры, – отметила заведующая мобильной ПЦР-лаборатории.

Всего в городе 9 лабораторий, мощность в день составляет до 5 тыс. исследований. По состоянию на 23 июля в Нур-Султане зарегистрировано 9 068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше половины - 6 200 пациентов выздоровели.

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