Двухдневный локдаун объявлен в Енбекшиказахском районе Алматинской области

Постановление затрагивает продовольственные магазины и аптеки.

25 и 26 июля 2020 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области приостанавливается деятельность всех объектов, за исключением объектов необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности района, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Енбекшиказахского района Алматинской области Миржан Азербаев.

Постановление касается:

1.1. Коммунальных служб и инфраструктуры области (электроэнергетические компании, водоснабжение/теплоснабжение, противопожарная и аварийно-спасательные службы, услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов), уборка улиц и помещений, сбор, обработка и утилизация мусора и отходов, дезинфекционные службы, организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения.

1.2. Промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложения 25 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года.

1.3. Медицинских организаций (центров), вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 2 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года.

1.4. Стоматологических организаций, вне зависимости от форм собственности, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 29 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года.

1.5. Ветеринарных служб, в том числе ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи.

1.6. Всех видов лабораторий.

1.7. Продуктовых супермаркетов и магазинов, в том числе внутри торгово-развлекательных центров и многоквартирных жилых домов.

1.8. Аптек, в том числе ветеринарных.

1.9. Средств массовой информации.

1.11. Автозаправочных и автогазозаправочных станций с обычным графиком работы и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

1.12. Торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу.

1.13. Объектов ритуальных услуг, кладбища.

1.14. Государственных, правоохранительных и других специализированных органов и их подведомственных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование государственного управления.

1.15. Услуг по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.

Полностью постановление можно прочитать здесь

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