11 блокпостов выставлено на автодорогах Акмолинской области

К таким мерам пришлось прибегнуть, в том числе из-за низкого уровня гражданской ответственности. Жаркие июльские дни, как магнитом притягивали людей на пляжи, - сообщили в департаменте полиции.

На территории Акмолинской области снова начнут функционировать круглосуточные блокпосты, сообщает zakon.kz.

Как передает управление внутренней политики с 00.00 часов 24 июля в Акмолинской области введены в действие карантинные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе, которые будут действовать до завершения локдауна. Под особым контролем будет находиться Бурабайский район, здесь будет сосредоточено 6 постов и будут работать 7 мобильных групп. Зерендинский и Ерейментауский район также будут закрыты для въезда. В последнем - контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах к озерам Сайдалы и Самал.

По информации департамента полиции, на территории региона начнут действовать 11 блокпостов и 10 мобильных групп. Службу здесь будут нести порядка 100 сотрудников полиции.

К таким мерам пришлось прибегнуть, в том числе из-за низкого уровня гражданской ответственности. Жаркие июльские дни, как магнитом притягивали людей на пляжи. Забыв обо всех санитарно-эпидемиологических нормах, не взирая на постановление и правила, отдыхающие превратили курортные зоны в потенциальный источник массового заражения, - сообщили в департаменте полиции.

Напомним, на днях вышло постановление главного санитарного врача Акмолинской области по усилению карантинных мероприятий на территории рекреационных и курортных зон области. Сотрудники призывают граждан отнестись к временным ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать правила для улучшения эпидемситуации в регионе.

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