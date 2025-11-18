#АЭС в Казахстане
События

Устанавливают блокпосты и запускают дроны в Карагандинской области: названа причина

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области с сентября ставят блокпосты. В Департаменте полиции (ДП) назвали причину этих мер, сообщает Zakon.kz.

Это делается для проверки провозимой мясной продукции.

"С наступлением холодов заготовители мясной продукции закупают у сельчан туши животных крупными партиями, и многие владельцы не предоставляют необходимые справки на перевозимое мясо. Также это один из видов профилактики скотокрадства", – объяснили в пресс-службе ДП региона 18 ноября 2025 года.

Также для профилактики краж скота полицейские используют дроны, объезжают пастбища.

Благодаря этому с начала года раскрыто 19 фактов скотокрадства.

Например, при установлении цепочки от продавца туши в селе до скупщика на рынке выявили четыре устойчивые группы барымтачей. В настоящее время уголовные дела по ним с полной доказательной базой переданы в суд.

"Проведенный анализ данной категории преступлений показывает, что в 70% скот угоняют с вольного выпаса, бесхозно бродячий. Многие владельцы месяцами не вспоминают о своем имуществе. Так, 54-летний сельчанин только через два месяца, проверив вольно пасущийся скот, обнаружил недостачу в 29 голов. Ущерб составил более 20 млн тенге", – рассказали в ДП.

Жителей Карагандинской области просят быть внимательными к своему имуществу, таврировать, ставить GPS-чип, нанимать проверенных пастухов.

В октябре 2025-го в Туркестанской области выставили блокпосты из-за сбежавшего подсудимого.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
