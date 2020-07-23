Токаев поручил Мамину обеспечить регионы лекарствами

Премьер-министр проинформировал Президента о формировании необходимых запасов лекарственных средств и медицинских изделий в стабилизационных фондах всех регионов, обеспечении лечебных учреждений аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Глава государства заслушал отчет Премьер-министра о работе Правительства по стабилизации эпидемиологической ситуации и социально-экономическому развитию страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По словам Премьер-министра, прирост заразившихся коронавирусом по стране снизился до 2,1%, общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс., загруженность реанимационных отделений снижена на 12%, стационаров – на 25%, количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 63%, число вызовов скорой помощи снижено на 31%.

Аскар Мамин проинформировал Президента о формировании необходимых запасов лекарственных средств и медицинских изделий в стабилизационных фондах всех регионов, обеспечении лечебных учреждений аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Главе государства также доложили о мерах по поддержке субъектов предпринимательства, развитию занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Президент Казахстана поручил Премьер-министру обеспечить регионы, особенно сельские населенные пункты, лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

По словам Президента, перед Правительством стоит задача обеспечения планомерного развития экономики, удовлетворения социальных нужд граждан в условиях пандемии и в поствирусный период. В настоящее время ведется напряженная работа над разработкой нового экономического курса, который войдет составной частью в Послание Главы государства.

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