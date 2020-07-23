Мусоровоз насмерть сбил пенсионера во дворе дома

Карагандинцы жалеют соседа и пеняют на невнимательность сотрудников коммунальной компании.

Жители одного из микрорайонов в Майкудуке регулярно жаловались на переполненные мусорные контейнеры во дворе дома. А когда коммунальные службы наконец-то приехали расчищать площадку, люди услышали крик: мусоровоз наехал на пенсионера, сообщает zakon.kz.

74-летний мужчина погиб сразу. Местные жители говорят, что дедушку знал каждый. Старичок гулял по двору, привечал кошек и собак. Маленький, худенький, добродушный. Всегда в больших роговых очках – зрение и слух были слабые. говорится в сюжете Первого канала "Евразия".

Назад потом, видно, сдал, и дед этот маленький. Все, он ему череп раздавил. Спасти нельзя было. Мозги на асфальте были, - рассказывает житель района Майкудук Григорий Скворцов.

По словам соседей, он часто приходил сюда, чтобы покормить голубей. Очевидцы говорят, что было очень много крови, поэтому место происшествия густо засыпали песком.

Карагандинцы жалеют соседа и пеняют на невнимательность сотрудников коммунальной компании.

Водитель-то на своем месте, а два человека должны выходить. А они вышли и сели здесь на корточках. Сидели на корточках и ждали, когда машина подъедет. Она сдавала задом, и вот этот дедушка пошел, и его столкнули, - говорит жительница района Майкудук Марина Скорнякова.

Полицейские опросили 40-летнего водителя компании "ГорКомТранс", тело погибшего отправили судмедэкспертам.

В полиции зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются, - пояснил официальный представитель областного департамента полиции Жанатай Сембеков.

Известно, что у пенсионера есть жена и сын. Несколько лет назад в Караганде были похожие случаи. В 2015 году зимой мусоровоз задавил пенсионерку, а в 2016 году задел 11-летнего школьника металлической стрелой подъемника. Причем в случае с ребенком шофер даже не заметил, что убил мальчика, а просто поехал дальше. Он признал вину в неумышленном убийстве, и суд присудил водителю мусоровоза два года тюрьмы.

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