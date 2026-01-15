#Казахстан в сравнении
Происшествия

Водителю мусоровоза, сбившему насмерть женщину во дворе дома, вынесли приговор в Костанае

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 18:19 Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Костаная вынес приговор водителю, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде, уголовное дело рассматривалось в отношении водителя В., который управлял грузовым автомобилем КамАЗ 43253, принадлежащим ТОО "Тазалык-2012". Его действия квалифицированы по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана.

Судом установлено, что в октябре 2025 года в одном из дворов Костаная подсудимый, двигаясь задним ходом, не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и совершил наезд на пешехода К., двигавшуюся в попутном направлении. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе прений государственный обвинитель просил назначить В. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Потерпевшие и их представитель, напротив, настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у подсудимого малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного и морального вреда потерпевшим, а также полное признание вины. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления суд приговорил В. к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что депутат предложил ужесточить меры для снижения смертности на дорогах Казахстана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
