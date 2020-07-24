Девушка прыгнула с 9 этажа, когда закрыли дело об отчиме-насильнике

Она осталась жива. Оперативники обнаружили дневник, где девочка указала виновного в ее бедах. 43-летнего мужчину арестовали.

Павлодарца осудили на 15 лет за неоднократные изнасилования падчерицы, сообщает zakon.kz.

Как передает Astana TV, потерпевшая - инвалид второй группы. Издеваться над не отчим начал еще десять лет назад, когда девочке было всего восемь лет.

Рассказать о случившемся матери девушка решилась только спустя годы. Женщина сразу обратилась в полицию на бывшего супруга.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам дело неоднократно закрывали. Подросток потеряла веру в правосудие и выбросилась с девятого этажа. Но к счастью, осталась жива.

После происшествия оперативники обнаружили дневник, где девочка указала виновного в ее бедах. 43-летнего мужчину арестовали. Суд прошел в закрытом режиме. Потерпевшая и ее мать с приговором согласны, а вот осужденный вину так и не признал.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности. Также он лишен права занимать педагогические должности и заниматься любым видом деятельности, связанным с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 15 лет, - говорит пресс-секретарь специализированного межрайонного суда по уголовным делам павлодарской области Жанна Тергемесова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!