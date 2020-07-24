Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Трамп направил федеральных агентов для борьбы с городскими беспорядками

Городские власти и власти штатов говорят о возможном сопротивлении этому решению, что стало бы беспрецедентным столкновением федеральных и региональных органов власти.

Фото : Thakoni24 июля 2020, 01:50

Дональд Трамп направил отряды федеральных сил в Портленд, Чикаго и Канзас-Сити. Дональд Трамп считает: вся беда в том, что мэры-демократы утратили контроль над происходящим, сообщает zakon.kz.

Операция "Легенда" – так в честь убитого преступниками в Миссури четырехлетнего ЛеДженда Талиферро американский президент назвал свой план по борьбе с разгулом криминала, передает ТАСС.

Объявляю об отправке федеральных правоохранительных органов в американские общины, страдающие от насильственных преступлений. Мы уже начали этот процесс, и, честно говоря, у нас нет иного выхода, как вмешаться, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Как пояснил в свою очередь министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, более 200 федеральных правоохранителей уже действуют в рамках этой программы в Канзас-Сити (штат Канзас), примерно такое же их число будет отправлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке (штат Нью-Мексико). "Наша цель - помочь сохранить жизни. <...> Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение", - подчеркнул он.

Городские власти и власти штатов говорят о возможном сопротивлении операции "Легенда", что стало бы беспрецедентным столкновением федеральных и региональных органов власти. А как минимум один из прокуроров, окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер заявил, что намерен арестовывать и предавать суду федеральных агентов, если они появятся в его городе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты