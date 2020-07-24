Трамп направил федеральных агентов для борьбы с городскими беспорядками

Городские власти и власти штатов говорят о возможном сопротивлении этому решению, что стало бы беспрецедентным столкновением федеральных и региональных органов власти.

Дональд Трамп направил отряды федеральных сил в Портленд, Чикаго и Канзас-Сити. Дональд Трамп считает: вся беда в том, что мэры-демократы утратили контроль над происходящим, сообщает zakon.kz.

Операция "Легенда" – так в честь убитого преступниками в Миссури четырехлетнего ЛеДженда Талиферро американский президент назвал свой план по борьбе с разгулом криминала, передает ТАСС.

Объявляю об отправке федеральных правоохранительных органов в американские общины, страдающие от насильственных преступлений. Мы уже начали этот процесс, и, честно говоря, у нас нет иного выхода, как вмешаться, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Как пояснил в свою очередь министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, более 200 федеральных правоохранителей уже действуют в рамках этой программы в Канзас-Сити (штат Канзас), примерно такое же их число будет отправлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке (штат Нью-Мексико). "Наша цель - помочь сохранить жизни. <...> Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение", - подчеркнул он.

Городские власти и власти штатов говорят о возможном сопротивлении операции "Легенда", что стало бы беспрецедентным столкновением федеральных и региональных органов власти. А как минимум один из прокуроров, окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер заявил, что намерен арестовывать и предавать суду федеральных агентов, если они появятся в его городе.

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