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Стала известна дата боя Майка Тайсона с Роем Джонсом

Показательный бой планируется в формате 8 раундов.

Фото : sports.kz24 июля 2020, 06:30

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон встретится на ринге с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Как сообщает The Guardian, показательный бой состоится 12 сентября и планируется в формате 8 раундов.

Поединок должен пройти в Калифорнии. Бой будет транслироваться по системе Pay-Per-View и в приложении Triller.

Отметим, что 54-летний Тайсон не дрался в ринге с 2005 года, где он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений.

51-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году, имея в активе 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.


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