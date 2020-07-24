Казахстанские школьники завоевали 1 золото и ряд медалей на международной олимпиаде

В общекомандном зачете Казахстан занял 20-е место.

Казахстанские школьники достойно представили нашу страну на олимпиаде Cyberspace Mathematical Competition, которая проводилась Американской Математической Ассоциацией (MAA) и международной платформой AOPS, сообщает zakon.kz.

Сборная команда Казахстана по математике завоевала одно золото, три серебряные медали, две бронзы и заняла 20-е место в общекомандном зачете, - сообщила Гульнар Умарова на своей странице в facebook.

Председателем жюри математической олимпиады был Yufei Zhao - американский математик, автор многих книг и публикаций, профессор MIT. Наши учащиеся показали высокие результаты в данной олимпиаде.

Победителями и призерами стали:

Айбек Мырзатай - золотая медаль,

Касым Муханбетияр, Данат Дуйсенбеков, Марлен Раушано стали обладателями серебряных медалей,

Дильназ Уалиева, Нуртас Шынтас – бронзовые призеры,

Батырхан Сакенов был отмечен грамотой.

В тройку лучших стран вошли Россия, Америка и Корея. Украина заняла 15-е место, Азербайджан 25-е, Армения 45-е, Таджикистан 50-е, а Узбекистан 54-е.

Победа наших школьников это победа учителей и родителей, успех школ, в которых обучаются наши победители: БИЛ Атырау, Haileybury Almaty, БИЛ Нур-Султан, Зерде Нур-Султан и РФМШ Алматы.

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