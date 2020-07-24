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Землетрясение зарегистрировано в 155 км от Алматы

Землетрясение зарегистрировано 24 июля в 7:34.

Фото : 24kz24 июля 2020, 08:41

24 июля 2020г. в 7:34 Алматинского времени сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 155 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 41.82° с.ш. 76.98° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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