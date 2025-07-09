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Происшествия

Землетрясение произошло в 320 км от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:12 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение утром 9 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сетью сейсмических станций в 8:29 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг располагается на территории Китая в 321 км на юго-восток от Алматы

Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.4. Сведений об ощутимости в баллах в Казахстане нет.

Днем 8 июля в Жамбылской области зафиксировали землетрясение, которое ощутили в нескольких населенных пунктах. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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