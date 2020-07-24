В Казахстане за сутки выявили 1687 новых случаев коронавируса
Всего в стране подтверждено 78 486 случаев.
На 23 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1687 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них:
- симптомных носителей - 911,
- бессимптомных носителей - 776.
Всего в стране подтверждено 78 486 случаев, из них:
в городе Алматы - 10 098(+247),
в Атырауской области - 9710(+180),
в городе Нур-Султан -9243(+175),
в Карагандинской области - 7681(+140),
в ЗКО - 5120(+89),
в ВКО - 4914(+216),
в городе Шымкент - 4576(+22),
в Алматинской области - 3880(+78),
в Жамбылской области - 3122(+75),
в Актюбинской области - 2874(+32),
в Павлодарской области - 2644(+61),
в Кызылординской области -2626(+85),
в Туркестанской области - 2552(+20),
в СКО - 2540(+89),
в Мангистауской области - 2519(+75),
в Акмолинской области - 2210(+49),
в Костанайской области - 2177(+54).
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