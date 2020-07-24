В Казахстане за сутки выявили 1687 новых случаев коронавируса

Всего в стране подтверждено 78 486 случаев.

На 23 июля 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1687 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них:

- симптомных носителей - 911,

- бессимптомных носителей - 776.

Всего в стране подтверждено 78 486 случаев, из них:

в городе Алматы - 10 098(+247),

в Атырауской области - 9710(+180),

в городе Нур-Султан -9243(+175),

в Карагандинской области - 7681(+140),

в ЗКО - 5120(+89),

в ВКО - 4914(+216),

в городе Шымкент - 4576(+22),

в Алматинской области - 3880(+78),

в Жамбылской области - 3122(+75),

в Актюбинской области - 2874(+32),

в Павлодарской области - 2644(+61),

в Кызылординской области -2626(+85),

в Туркестанской области - 2552(+20),

в СКО - 2540(+89),

в Мангистауской области - 2519(+75),

в Акмолинской области - 2210(+49),

в Костанайской области - 2177(+54).

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