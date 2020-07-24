Какова сейчас ситуация в Сатпаеве
Правоохранительные органы прикладывают все силы для справедливого и честного расследования по этой ситуации.
Фото : азаттык24 июля 2020, 09:47
Ситуация в Сатпаеве стабилизировалась. На место выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает zakon.kz.
23 июля в 21.00 в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан.
Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись. В Сатпаев выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Правоохранительные органы прикладывают все силы для справедливого и честного расследования по этой ситуации. Просим население не поддаваться провокациям, - сообщили в пресс-службе акима региона.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033316-272321f90a30f90f1a189cc718c38ae1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...